Wehlmann: Holstein Kiel ist ein Verein mit «viel Potenzial»

Kiel (dpa/lno) –

Für Holstein Kiels Carsten Wehlmann ist der Wechsel zum Tabellenzweiten der 2. Fußball-Bundesliga eine Heimkehr. «Es ist ein Stück weit nach Hause kommen», sagte Wehlmann am Montag. Der neue Geschäftsführer Sport und Vize-Präsident war bis 2018 bereits als Torwart-Trainer und Chefscout bei den Kielern aktiv. Der 51-Jährige freut sich auf «einen Verein, der viel Potenzial mitbringt».

Mit der Ankunft Wehlmanns scheidet der bisherige Geschäftsführer Sport, Uwe Stöver, aus dem Amt und aus dem Präsidium aus, teilte Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Tholund mit. Trotzdem bleibe Stöver Kiel vorerst weiter erhalten und erfülle seinen Vertrag, so Tholund.

Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wird Stöver bei der Partie bei der SV Elversberg wohl weiter auf der Bank Platz nehmen und Wehlmann, der einen befristeten Vertrag unterzeichnete, auf der Tribüne sitzen. «Sicherlich ist es auch so, dass die Abläufe so gut funktioniert haben», sagte Wehlmann mit Blick auf Stövers Platz auf der Bank und Arbeit. «Wenn ich sehe, wie die Saison gelaufen ist in der Konstellation, mit den Abläufen, dann gibt es da keinen Grund, etwas zu ändern.»

Wehlmann war zuletzt beim SV Darmstadt 98 tätig und führte die «Lilien» gemeinsam mit Trainer Torsten Lieberknecht zurück in die 1. Liga. Ende des vergangenen Jahres hatten beide Seiten die Zusammenarbeit beendet.