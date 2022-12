Holstein Kiel im Trainingslager gegen Cluj und Bielefeld

Kiel (dpa/lno) –

Holstein Kiel hat für sein Trainingslager in Spanien zwei Testspiele vereinbart. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekannt gab, trifft das Team am 11. Januar (15.00 Uhr) in Oliva Nova auf den rumänischen Erstligisten CFR Cluj. Am 14. Januar (15.30 Uhr), einen Tag vor dem Rückflug, spielt die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp gegen den Ligarivalen Arminia Bielefeld.

Zuvor vereinbart hatten die Kieler Tests gegen den Drittligisten VfL Osnabrück am 7. Januar und beim Ligakonkurrenten Hannover 96 am 21. Januar. Eine Woche später erwartet die KSV Holstein die SpVgg Greuther Fürth (13.00 Uhr/Sky) zum Rückrundenstart.