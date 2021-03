Holstein Kiel im Pokal-Halbfinale gegen Dortmund

Eine Eckfahne mit dem Logo von Holstein Kiel im Holstein-Stadion. Foto: picture alliance / Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Köln (dpa/lno) – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund erwartet im Halbfinale des DFB-Pokals dem Zweitligisten Holstein Kiel. In der zweiten Paarung muss RB Leipzig noch auf seinen Gegner warten. Die Sachsen treffen auswärts auf den Sieger der Viertelfinal-Begegnung zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen. Das ergab die Auslosung in der «Sportschau» der ARD am Sonntag. Als Losfee hatte Bärbel Wohlleben – die erste Frau, die ein Tor des Monats erzielte – an der Seite von U21-Trainer Stefan Kuntz fungiert.

Das Regensburger Heimspiel gegen Werder musste wegen mehrerer Corona-Infektionen beim Zweitligisten auf den 7. April verlegt werden. Die beiden Halbfinal-Begegnungen sind für den 1. und 2. Mai angesetzt, das Finale findet am 13. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

© dpa-infocom, dpa:210307-99-727497/2

Pokal auf der DFB-Homepage