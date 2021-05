Holstein Kiel hungrig auf Pokal-Halbfinale beim BVB

Kiels Trainer Ole Werner gibt Anweisungen. Foto: Daniel Karmann/dpa/archivbild

Kiel (dpa/lno) – Holstein Kiel will seine Erfolgsgeschichte im DFB-Pokal um ein Kapitel erweitern. Am Samstag (20.30 Uhr/ARD/Sky) tritt der Fußball-Zweitligist zum zweiten DFB-Halbfinale bei Borussia Dortmund an. Der Bayern-Bezwinger steht zum ersten Mal in seiner Geschichte in der Vorschlussrunde. Trotz der Terminhatz in der 2. Bundesliga mit drei Nachholspielen und drei weiteren Spieltagen hätten die Kieler gegen eine zusätzliche Begegnung am 13. Mai in Berlin nichts einzuwenden.

«Wenn wir ins Finale kommen, wäre es eine wahnsinnige Sensation», sagte Trainer Ole Werner. Den Fitnesszustand seines Teams nannte Werner nach zweimaliger Quarantäne-Pause «nicht optimal, aber bestmöglich». Sollten die Kieler in Dortmund nachsitzen müssen, würde das Werner in Kauf nehmen. «Wenn wir das Elfmeterschießen erreichen, haben wir viel richtig gemacht», meinte er.

