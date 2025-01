Kiel (dpa) –

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat US-Nationalspieler John Tolkin verpflichtet. Der Linksverteidiger kommt vom Major-League-Club New York Red Bulls zum Aufsteiger. Der 22 Jahre alte Tolkin gab im Januar 2023 sein Debüt in der US-Nationalmannschaft und zählte im vergangenen Jahr in Paris zum Olympia-Team der Amerikaner. Kiel hatte zuvor in diesem Winter schon den slowenischen Innenverteidiger David Zec geholt.