Holstein Kiel holt Punkt bei Spitzenreiter Darmstadt 98

Darmstadt (dpa/lno) –

Holstein Kiel sorgt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter für Aufsehen. Im Gastspiel bei Spitzenreiter Darmstadt 98 kamen die Norddeutschen am Freitagabend zu einem verdienten 1:1 (1:0) und blieben damit zum vierten Mal in Serie unbesiegt.

Vor 14.650 Zuschauern brachte Steven Skrzybski (36. Minute) die Kieler mit seinem neunten Saisontor in Führung. Matthias Bader (72.) besorgte den leistungsgerechten Ausgleich für den erst in der zweiten Halbzeit überlegenen Tabellenführer, der nun immerhin schon seit zwölf Punktspielen keine Niederlage mehr kassiert hat.

«Alles in allem können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Das Endergebnis ist schwer in Ordnung», sagte KSV-Torjäger Skrzybski nach der Partie dem Pay-TV-Sender Sky. «Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war sehr gut, in der zweiten nicht mehr so», ergänzte er.

Die Darmstädter, die am Dienstag gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) mit dem Einzug in die 3. DFB-Pokalrunde für Furore gesorgt hatten, kamen lange nicht wie gewohnt zum Zuge. Mit ihrem frühen Pressing stellten die Schleswig-Holsteiner auch ohne ihre verletzten Stammkräfte Alexander Mühling und Benedikt Pichler die 98-er vor große Probleme.

Allein es fehlte ein Tor, das zunächst auch Skrzybski (26.) und Fabian Reese (28.) nicht gelang. Acht Minuten später machte es Skrzybski mit einem strammen Linksschuss besser. Die zunächst erfolgte Abseitsentscheidung wurde überprüft und vom Videoreferee einkassiert. Holstein lag zur Pause verdient vorn, auch weil Darmstadts Philipp Tietz (34./38.) die beiden einzigen guten Chancen vor der Pause nicht zu nutzen vermochte.

Nach dem Wechsel versuchten die Hausherren, mehr Druck auszuüben, doch die Kieler hielten weiter dagegen – zumindest so gut es ging. Die Überlegenheit der Hausherren nahm dann aber doch immer weiter zu: Braydon Manu hatte das 1:1 auf dem Kopf, scheiterte aber an Keeper Thomas Dähne (62.). Der Kieler hielt insgesamt gut, zögerte beim Ausgleich durch Bader aber zu lange und ließ damit doch noch eine sehr spannende Schlussphase zu. In der kontrollierten die Gäste das Match dann wieder besser und jubelten am Ende über den Teilerfolg beim Favoriten.