Holstein Kiel hofft auf 13.000 Zuschauer im Heimspiel

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Holstein Kiel hofft im nächsten Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn auf deutlich mehr Besucher. Da vom 3. März an in Schleswig-Holstein 75 Prozent der Kapazität bei Veranstaltungen im Freien zugelassen sein sollen, erwarten die Kieler gegen den SCP am 4. März (18.30 Uhr/Sky) eine entsprechend größere Kulisse. Denn beim offiziellen Fassungsvermögen im Holstein-Stadion von 17.400 dürften rund 13.000 Fans dabei sein. Eine offizielle Bestätigung steht bei den Kielern, die zuletzt gegen den Karlsruher SC (0:2) vor nur knapp 8000 Anhängern gespielt hatten, aber noch aus.

«Wir warten noch auf die finale Ausfertigung der Landesverordnung, um dann entscheiden zu können, welche Kapazität gegen Paderborn möglich ist», sagte KSV-Sprecher Peer Wellendorf den «Kieler Nachrichten» (Mittwoch). «Sobald wir diese abschätzen können, gehen wir in den Vorverkauf», fügte er hinzu. Ob im Holstein-Stadion künftig die 3G- statt der 2G-Regel gelten wird, ist ebenfalls offen.

