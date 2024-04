Blitz-Platzverweis: «Club» ohne Chance gegen Kiel

Nürnberg (dpa/lby) –

Nach einem Turbo-Platzverweis gegen Startelf-Rückkehrer Joseph Hungbo hat der 1. FC Nürnberg eine deutliche Heimniederlage gegen Aufstiegskandidat Holstein Kiel kassiert. Der «Club» unterlag am Samstag nach 78 Minuten in Unterzahl mit 0:4 (0:3) und blieb damit im dritten Spiel nacheinander sieglos.

«Mit zehn Mann: So gut sind wir nicht, dass wir die Möglichkeit haben, etwas zu drehen», räumte Nürnbergs Trainer Cristian Fiel nach dem vierten Zu-Null-Sieg der Kieler nacheinander ein.

Trainer Fiel muss Hungbo «wieder aufbauen»

Während die Norddeutschen als Tabellenzweiter sechs Spieltage vor dem Saisonende schon sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsrang drei haben, verpassten die Nürnberger das Erreichen der 40-Punkte-Marke. Mit 37 Zählern belegen die Franken den zehnten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga.

Vor 31 961 Zuschauern stand der englische Rechtsaußen Hungbo erstmals seit Anfang August wieder in der Startelf der Nürnberger – aber nicht lange. Nach Gelb in der 5. Minute sah er nur sieben Minuten später seine zweite Gelbe Karte und musste vorzeitig vom Platz. Hungbo vergrub beim Gang in die Katakomben untröstlich das Gesicht in seinem Trikot. «Jetzt gilt es, dass wir ihn wieder aufbauen, weil der Junge Qualität hat und uns noch helfen kann», sagte sein Coach Fiel.

«Das ist brutal bitter für uns», räumte Mittelfeldspieler Jens Castrop nach der Gelb-Roten Karte gegen seinen Teamkollegen ein und hätte sich mehr Fingerspitzengefühl von Schiedsrichter Richard Hempel gewünscht. «Das ist hart, dann laufen wir hinterher», sagte Castrop weiter. «In Unterzahl ist es dann brutal schwer.»

Der «Club» kann dem Kieler Dauerdruck nicht standhalten

Die Kieler nutzten ihre Überzahl gnadenlos aus und ließen den Gastgebern, bei denen aber zumindest immer wieder mutige Momente aufblitzten, in der ersten Hälfte gar keine Luft zum Atmen. Nach einer Ecke von Philipp Sander traf Marko Ivezic (20.) per Kopf zur Führung. Ein fahrlässiger Einwurf von Jan Gyamerah eröffnete Shuto Machino (34.) die Gelegenheit zum 2:0. Kurz vor der Pause machte Alexander Bernhardsson (43.) mit einem herrlichen Schlenzer alles klar.

Die Kieler schalteten anschließend in den Verwaltungsmodus. Lukas Schleimer (50.) sorgte mit seinem Schuss sogar für ein wenig Beschäftigung bei Holstein-Keeper Timon Weiner. Der eingewechselte Kieler Nicolai Remberg nahm Erik Wekesser energisch den Ball ab und markierte noch das 4:0 (79.).