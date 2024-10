Holstein Kiel gewinnt Testspiel deutlich

Benedikt Pichler erzielte zwei Treffer beim 5:0 im Testspiel von Holstein Kiel gegen Silkeborg IF. David Inderlied/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Holstein Kiel tankt weiter Selbstvertrauen. Dem überraschenden 2:2 beim deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag ließ der Bundesliga-Neuling einen souveränen 5:0 (4:0)-Testspielerfolg gegen den dänischen Pokalsieger Silkeborg IF folgen.

Benedikt Pichler (4. und 21. Minute), Alexander Bernhardsson (24.) und Patrick Erras (43.) sorgten schon vor der Halbzeitpause im Trainingszentrum Projensdorf für klare Verhältnisse. Fiete Arp (50.) traf per sehenswertem Freistoß zum Endstand.

Auch ohne die angeschlagenen Stammkräfte Lewis Holtby, Max Geschwill und Carl Johansson sowie die für ihre Nationalmannschaften abgestellten Armin Gigovic, Timoteusz Puchacz und Dominik Javorcek boten die Störche gegen den Tabellenvierten der dänischen Superliga eine taktisch disziplinierte und spielerisch starke Leistung. Bernhardsson feierte nach gut einmonatiger Verletzungspause sein Comeback.

«Silkeborg ist ein guter Gegner. Und da hat auch nicht die Resterampe des Kaders gespielt. Deshalb bin ich sehr zufrieden», lobte KSV-Trainer Marcel Rapp sein Team. «Das war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung», ergänzte der 45-Jährige mit Blick auf das kommende Heimspiel gegen Union Berlin am 20. Oktober (15.30 Uhr/DAZN). In der Bundesliga warten die Kieler noch auf den ersten Sieg.