Holstein Kiel gewinnt Test gegen Drittligisten TSV Havelse

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sein erstes Testspiel im neuen Jahr gewonnen. Die Schleswig-Holsteiner kamen am Mittwoch zu einem deutlichen 5:0 (4:0) gegen den Drittliga-Letzten TSV Havelse. Benedikt Pichler (6./24.) traf zweimal, Joshua Mees (14.), Steven Skrzybski (15.) und U23-Spieler Michel Stöcker (81.) steuerten die restlichen Tore bei. In der zweiten Hälfte gab Mittelfeldspieler Ahmet Arslan nach überstandenem Kreuzbandriss im Mai vergangenen Jahres sein Comeback.

Am Samstag (13.30 Uhr) steht ein weiteres Testspiel gegen den VfL Osnabrück ebenfalls aus der 3. Liga an. Mit dem Punktspiel beim FC Schalke 04 setzen die Kieler am 16. Januar (13.30 Uhr) ihre Saison fort.

© dpa-infocom, dpa:220105-99-600762/3

Kader Holstein Kiel

Tabelle