Holstein Kiel gewinnt ersten Test nur knapp

Kiel (dpa/lno) –

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp feierte beim Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 einen 2:1 (2:0)-Sieg. Die Treffer für die «Störche» erzielten Phil Harres (5. Minute) und Lasse Rosenboom (32.). Für die Flensburger traf Bjarne Schleemann (51.). In der Pause hatte Rapp seine Mannschaft komplett ausgetauscht und elf neue Spieler gebracht.

Am Sonntag starten die Kieler in ihr Trainingslager in den USA. Während des Aufenthalts in Minneapolis steht am 7. Juli (Ortszeit) ein Testspiel gegen den Minnesota United FC aus der Major League Soccer auf dem Programm. Zurück nach Deutschland geht es am 10. Juli.

Zum Saisonstart in der 2. Bundesliga tritt Holstein am 3. August beim SC Paderborn an.