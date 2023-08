Kiel gelingt perfekter Saisonstart: «Wir können stolz sein»

Kiel (dpa/lno) –

Holstein Kiel hat auch das zweite Spiel der neuen Zweitliga-Saison gewonnen. Die Norddeutschen siegten am Samstag im Holstein-Stadion 2:1 (0:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Gäste gingen zunächst durch Branimir Hrgota (63. Minute) in Führung. Danach allerdings drehten die Kieler Jonas Sterner (68.) und Shuto Machino (71., Foulelfmeter) mit ihren Treffern die Partie vor 11 790 Zuschauern. «Man hat gesehen, dass wir eine extrem intakte Truppe sind. Darauf können wir stolz sein», sagte Torwart Thomas Dähne.

Holstein-Trainer Marcel Rapp ließ Stürmer Holmbert Fridjonsson, der als eingewechselter Spieler in der vergangenen Woche den Siegtreffer zum 1:0 gegen Eintracht Braunschweig erzielte, wieder auf der Bank. Sterner hatte gleich in der ersten Minute die erste Kieler Chance, als er den Ball nach einem tollen Dribbling nur knapp über das Tor setzte.

Die Gäste aus Fürth, die eine Woche zuvor gegen den SC Paderborn mit 5:0 gewannen, benötigten genau 21 Minuten, um erstmals eine echte Torchance zu kreieren. Kiels Torwart Dähne konnte den aufsetzenden Kopfball von Tim Lemperle noch kurz vor der Linie klären. Von diesem Zeitpunkt an agierte Greuther Fürth dominanter. In der 34. Minute zirkelte der Fürther Julian Green einen Freistoß aus rund 20 Metern an die Latte.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte der Kieler Neuzugang Shuto Machino einen Kopfball auf das gegnerische Tornetz. Fürth hatte in dieser Phase zunächst mehr Glück: Kiel-Torwart Dähne wollte einen langen Ball der Gäste klären, spielte diesen dabei aber vor die Füße von Hrgota. Der Kapitän von Greuther Fürth beförderte den Ball direkt zum 0:1 ins leere Tor.

Die Kieler hatten allerdings die richtige Antwort parat, Sterner erzielte nach Vorarbeit von Tom Rothe das 1:1. Nur eine Minute später wurde Machino von Torwart Jonas Urbig im Strafraum zu Fall gebracht. Der Gefoulte trat selber an den Elfmeterpunkt und sorgte mit einem flachen Schuss in die untere linke Ecke für den Siegtreffer.

Der im Vorfeld befürchtete Stimmungs-Boykott im Holstein-Stadion blieb zwar aus. Dafür aber ließen einige Kieler Fans ihrem Ärger freien Lauf, indem sie «Vorstand raus» riefen. Der Grund dafür ist der Streit um eine neue Werbebande, die vor der Westtribüne platziert werden soll. Dort präsentiert die Fanszene ihre Choreografien und befürchtet, dass Teile davon durch die Bande verdeckt werden könnten.