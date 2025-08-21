Holstein Kiel: Finn Porath wechselt zum FC Schalke 04

Kiel (dpa/lno) –

Der FC Schalke 04 hat Finn Porath vom Zweitliga-Rivalen Holstein Kiel verpflichtet. Der 28 Jahre alte Fußball-Profi unterschrieb bei dem Club aus Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2027.

«Wir konnten ihm aktuell nicht die Spielzeit und die Perspektive bieten, die er sich vorstellt», sagte Kiels Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe laut Holstein-Mitteilung. Er erinnerte aber auch an Poraths Rolle beim Aufstieg 2024: «Finn Porath hat Holstein Kiel in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgeprägt und wird immer ein Gesicht des historischen Bundesligaaufstiegs bleiben.»

Laut dem Pay-TV-Sender Sky zahlen die Schalker eine Ablöse von 500.000 Euro. Poraths Zweijahresvertrag soll eine Option auf ein weiteres Jahr enthalten.

Er wurde beim Hamburger SV ausgebildet und spielte seit 2019 bei den Kielern. In der vergangenen Bundesliga-Saison kam er in 31 Erstliga-Spielen zum Einsatz. Am Ende der Spielzeit stieg er mit den Norddeutschen wieder ab. Dennoch sagte er zum Abschied: «Die vergangenen sechs Jahre in Kiel bedeuten mir mehr, als Worte je ausdrücken können.»