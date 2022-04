Holstein Kiel fehlt noch ein Punkt zur sicheren Rettung

Kiel (dpa) –

Holstein Kiel kann allmählich für eine weitere Saison in der 2. Fußball-Bundesliga planen. Zwar kamen die Schleswig-Holsteiner am Samstag im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim nur zu einem 1:1 (0:0), ihnen fehlt bei neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang aber nur noch ein Zähler zum sicheren Klassenverbleib. Vor 10 445 Fans im Holstein-Stadion brachte Simon Lorenz (56. Minute) die KSV Holstein in Führung, die Tim Kleindienst (70.) egalisieren konnte. Die Heidenheimer dürften dennoch raus aus dem Aufstiegsrennen sein.

Den ersten Aufreger der Partie gab es schon in der neunten Minute, als Robert Leipertz zur vermeintlichen FCH-Führung einschoss. Nach Intervention des Video-Referees nahm Schiedsrichter Robert Hartmann wegen Abseits von Patrick Mainka den Treffer jedoch zurecht zurück. Danach dominierte Kiel, doch Kwasi Wriedt (21./34.) und Fabian Reese (38.) konnten bei guten Chancen Keeper Kevin Müller nicht überwinden.

Nach dem Wechsel zeigten sich die Gäste aktiver, lagen aber plötzlich hinten, als der weit aufgerückte Manndecker Lorenz Lewis Holtbys Flanke per Kopf zu seinem ersten Saisontreffer nutzte. Heidenheims Coach Frank Schmidt brachte drei frische Offensivkräfte ins Match und wurde belohnt. Allerdings ließ KSV-Keeper Ioannis Gelios Kleindiensts Schuss zu dessen zehntem Saisontreffer unter dem Körper ins Netz rutschen. Am Ende war das Unentschieden insgesamt leistungsgerecht.