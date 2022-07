Holstein Kiel empfängt KSC: St. Pauli zu Hannover 96

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

Holstein Kiel gibt sein Saison-Heimdebüt in der 2. Fußball-Bundesliga. In Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern stellt sich am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ein Auftaktsieger im Holstein-Stadion vor. Die Störche hatten zum Saisonstart ein 2:2 bei Erstliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth erzielt und hoffen nun auf ihren ersten Dreier.

Den hat der FC St. Pauli schon zum Saisoneinstand gegen den 1. FC Nürnberg (3:2) eingefahren. Am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) muss die Mannschaft von Coach Timo Schultz zum Nordderby bei Hannover 96 antreten. Gegen die Niedersachsen haben die Kiezkicker seit 2016 nur eines von acht Liga-Duellen gewonnen.