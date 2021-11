Holstein Kiel braucht Sieg gegen Werder Bremen

Kiels Trainer Marcel Rapp gestikuliert. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Holstein Kiel will runter vom Abstiegsrelegationsplatz. Der norddeutsche Fußball-Zweitligist empfängt am Samstag (20.30 Uhr/Sport1/Sky) Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. Nach der Niederlage beim 1. FC Heidenheim will Trainer Marcel Rapp seinen zweiten Saisonsieg einfahren. Der Nachfolger von Ole Werner bringt es bislang auf drei Unentschieden, einen Sieg und eine Niederlage. Außer den Langzeitverletzten fehlt beim Tabellen-16. nur Innenverteidiger Simon Lorenz wegen einer Fußprellung.

Pikant ist, dass Ex-Coach Werner unmittelbar vor der Verpflichtung bei Werder Bremen steht. Gemunkelt wird, dass man dem 33-Jährigen das erste Spiel mit seinem neuen Verein ausgerechnet beim Ex-Club ersparen wollte. Deshalb sitzt bei den Bremern U19-Coach Christian Brand auf der Bank.

