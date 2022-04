Holstein Kiel bindet Nachwuchsstürmer Niehoff langfristig

Kiel (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat U19-Spieler Niklas Niehoff einen langfristigen Vertrag gegeben. Der 17 Jahre alte Stürmer soll spätestens ab der Saison 2023/24 «fester Bestandteil der Lizenzspielerabteilung sein», wie der Verein mitteilte. In der A-Junioren-Bundesliga hat Niehoff in dieser Saison bislang 15 Spiele für die KSV Holstein absolviert. Zudem wurde er dreimal in der U23-Regionalliga-Mannschaft der Kieler eingesetzt. In der deutschen U18-Nationalmannschaft hat er seit November vergangenen Jahres sechs Spiele bestritten und zwei Tore erzielt.

«Er verfügt über großes Potenzial, so dass wir davon überzeugt sind, dass ihm in Zukunft der Übergang in den Profifußball gelingen kann», sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver.