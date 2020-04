Holstein Kiel bindet Mittelfeldspieler Mühling bis 2023

Holstein Kiel hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Mühling um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Kiel (dpa) – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Alexander Mühling um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler trägt seit Sommer 2016 das Trikot der KSV Holstein. In 137 Partien erzielte der gebürtige Oberhausener 20 Tore und bereitete weitere 20 Treffer vor. «Mit Alex Mühling konnten wir einen Schlüsselspieler der Mannschaft langfristig an uns binden», sagte Geschäftsführer Uwe Stöver.

