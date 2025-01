Holstein Kiel besiegt Union Berlin bei Baumgart-Debüt

Berlin (dpa/lno) –

Holstein Kiel ist mit einem Sieg in das neue Jahr gestartet. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist besiegte Ligakonkurrent Union Berlin in einem Test von mehr als 120 Minuten mit 2:1. Damit fügte der Nordclub dem neuen Union-Trainer Steffen Baumgart, der erst kürzlich noch für Kiels Zweitliga-Nordrivalen Hamburger SV tätig war, bei der Premiere die erste Niederlage zu.

Für den Aufsteiger trafen Armin Gigovic (34. Minute) und Fiete Arp (114.) im Stadion An der Alten Försterei vor 9.035 Besuchern. Yorbe Vertessen (97.) hatte für Union zwischenzeitlich ausgeglichen. Gerade in den zweiten 60 Minuten hatten die Eisernen einige gute Gelegenheiten ausgelassen.

Die Kieler waren schon am Freitag Richtung Hauptstadt aufgebrochen, um sich dort im Mini-Trainingslager auf die anstehenden Bundesliga-Partien vorzubereiten. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp, die aktuell Vorletzter ist, tritt am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenneunten SC Freiburg an.