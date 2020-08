Holstein-Coach setzt auf «Störche»-Rückkehrer Fin Bartels

Fin Bartels, damals bei Werder, spielt den am Ball. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archiv

Kiel (dpa/lno) – Ole Werner hält große Stücke auf Rückkehrer Fin Bartels: «Fin geht mit einer total positiven Einstellung an die Dinge heran und gibt so auch seine Erfahrung weiter. Das merkt man jetzt schon, und das versprechen wir uns von ihm», sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des Internet-Portals «transfermarkt.de».

Der gebürtige Kieler Bartels war nach den Stationen FC Hansa Rostock, FC St. Pauli und Werder Bremen wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt. Der 33-Jährige soll aber nicht nur die jungen Spieler der «Störche» führen, sondern auch selbst Akzente setzen. «Er hat nach den Jahren, die aufgrund der Verletzungen schwierig für ihn waren, richtig Feuer. Er wird uns auch sportlich voranbringen – das steht in der Bewertung über allem», sagte Werner.

Der aktuelle Kader mit 29 Spielern ist dem Holstein-Coach noch etwas zu groß. Begehrte Spieler wie Mittelstürmer Janni Serra und Mittelfeldmann Jae-Sung Lee sollen aber in jedem Fall bleiben. Ole Werner: «Wir werden niemanden abgeben, wenn wir dadurch in sportliche Nöte kommen. Den Status, dass wir nicht gezwungen sind, jemanden zu verkaufen, haben wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet.»

