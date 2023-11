Holocaust-Zeitzeugin appelliert an Menschlichkeit

Bremen (dpa/lni) –

Die Holocaust-Zeitzeugin Tova Pagi hat anlässlich des 85. Jahrestags der antijüdischen Pogrome vom 9. November 1938 an die Menschlichkeit erinnert. «Rückblickend kann ich sagen, dass ich dank Einfallsreichtum und viel Glück überlebt habe. Aber vor allem dank Menschen, die noch human waren», sagte die 90-Jährige bei einer Gedenkveranstaltung der Bremischen Bürgerschaft am Donnerstag. Pagi wurde 1933 in einer polnischen Kleinstadt geboren und überlebte als Kind die Konzentrationslager Auschwitz und Ravensbrück.

Eine polnische Familie habe sie nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten auf dem Dachboden versteckt, eine Mitarbeiterin im Konzentrationslager habe ihr gelegentlich Essen zugesteckt und auf dem Todesmarsch habe ein Mann sie ein Stück auf seinem Karren mitgenommen, erzählte die Zeitzeugin, die inzwischen in Bremens israelischer Partnerstadt Haifa wohnt. «Ich danke aus tiefstem Herzen allen Menschen, die es mir ermöglicht haben, nicht nur zu überleben, sondern auch weiterhin an die Menschlichkeit zu glauben.»

Diese Dankbarkeit, die Tova Pagi schon damals als zwölfjähriges Mädchen verspürte, sei berührend und tieftraurig zugleich, sagte Antje Grotheer, Präsidentin der Bremischen Bürgerschaft. «Es schmerzt mich sehr zu sagen, dass Angst und Unfreiheit für viele jüdische Kinder nach dem Angriff auf Israel auf der Welt aktuell wieder Realität geworden ist.» Mit einer Schweigeminute gedachte die Bremische Bürgerschaft der Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren.