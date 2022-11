Holocaust-Überlebender warnt vor rechtem Gedankengut

Göttingen (dpa/lni) –

Der Holocaust-Zeitzeuge und Auschwitz-Überlebende Leon Weintraub hat vor rechtem Gedankengut gewarnt. «Es gibt immer noch böse Menschen, die sich als besser wahrnehmen und auf andere herabschauen», sagte er am Freitag in Göttingen. Dort liest der 96-Jährige am Abend für Studierende sowie Schülerinnen und Schüler an der Georg-August-Universität aus seinem neu in Deutschland erschienenen Buch «Die Versöhnung mit dem Bösen».

Bis vor kurzem habe der mittlerweile in Schweden lebende Weintraub gedacht, «Neonazis sind arme Schlucker und irregeleitete Menschen». Inzwischen habe er erkannt, dass diese Menschen, so sagt er, nicht mehr von ihrem Weg abgebracht werden könnten. Er versuche deshalb, als Zeitzeuge junge Menschen davor zu warnen, sich rechten Gedankengutes anzunehmen. «Jeder Mensch kommt ohne Vorurteile auf die Welt», sagte er. Als unheilbarer Optimist hoffe er, dass Menschen in Zukunft ihre Konflikte lösen können, ohne zu töten.

Leon Weintraub wurde am 1. Januar 1926 im Armenviertel der Stadt Lodz im heutigen Polen geboren. Im Dezember 1939 wurde er in das dortige Ghetto umgesiedelt. Im August 1944 kam er in das Konzentrationslager Auschwitz und erhielt die Häftlingsnummer 82 707, berichtete er. Später wurde Weintraub in weitere Konzentrationslager verlegt.

Am 11. November 1946 – genau 76 Jahre vor seiner Lesung in Göttingen – wurde er über eine Sonderregelung für vertriebene Menschen an der Universität Göttingen zu einem Medizinstudium zugelassen. Später wurde er unter anderem Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe an einer Warschauer Klinik. «Ich wollte Arzt werden und Menschen zum Leben verhelfen, nachdem ich so viel Tod gesehen hatte», sagte Weintraub. Heute sagt er: «Ich bin ein zufriedener Mensch. Ich bin sehr glücklich.»