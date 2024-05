Holocaust-Überlebende zu Gedenkveranstaltung erwartet

Bergen-Belsen (dpa/lni) –

Mit einer Gedenkveranstaltung wird an diesem Sonntag (10.00 Uhr) an die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen vor 79 Jahren erinnert. Als britische Truppen das Lager in der Lüneburger Heide am 15. April 1945 erreichten, fanden sie Tausende unbestattete Tote und Zehntausende todkranke Menschen auf dem Gelände. Die grauenvollen Bilder der Verbrechen der Nationalsozialisten gingen um die Welt.

Auf dem Gelände der Gedenkstätte wird am Sonntag Janine Marx-Moyse, die das Lager als Kind überlebt hat, eine Rede halten. Die Französin ist Mitglied des Beirats der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten. Auch Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) und Landtagspräsidentin Hanna Naber werden erwartet. Am Nachmittag ist ein Podiumsgespräch geplant, auch mehrere Ausstellungen können besucht werden.

In Bergen-Belsen waren Ende des Zweiten Weltkriegs viele Kinder inhaftiert. Von den etwa 3500 Mädchen und Jungen unter 15 Jahren starben rund 600 an Entkräftung, Krankheiten oder Gewalt. Zu den Todesopfern zählte auch die Jugendliche Anne Frank, die mit ihren Tagebüchern nach ihrem Tod weltbekannt wurde.