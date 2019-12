Holocaust-Überlebende werden bei Chanukka-Feier geehrt

Greg Schneider, Executive Vice President der Jewish Claims Conference, steht auf einer Straße. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Zur Internationalen Nacht der Überlebenden hat die jüdische Gemeinde in Bremen Holocaust-Überlebende bei einer Chanukka-Feier geehrt. Fünf Gemeindemitglieder, die den Nazi-Terror überlebt hatten, waren am Sonntag anwesend. Die Internationale Nacht der Überlebenden, die 2017 initiiert wurde, solle weltweit stattfinden, teilte die Jewish Claims Conference mit. Eröffnet werde sie in New York, Moskau, München und eben in Bremen. Am Montag ist das Lichterfest in Paris und an der Klagemauer in Jerusalem geplant.

Chanukka sei «die perfekte Zeit, um die Überlebenden des Holocaust zu ehren, die der Welt so viel gegeben haben», sagte Claims-Conference-Vizepräsident Greg Schneider. «Überlebende sind ein Licht für uns.»

«Die Claims Conference ist seit beinahe sieben Jahrzehnten die Stimme der Überlebenden», sagte Rüdiger Mahlo, Repräsentant der Claims Conference in Deutschland. Neben den Entschädigungszahlungen und der häuslichen Betreuung kümmere sich die Organisation darum, dass die Erinnerung an das Leid der Menschen wachgehalten werde.

Die Claims Conference wurde 1951 von Vertretern von 23 großen internationalen jüdischen Organisationen gegründet. Sie verhandelt und verteilt Gelder an Einzelpersonen und Organisationen und strebt die Rückgabe von jüdischem Eigentum an, das während des Holocausts gestohlen wurde.