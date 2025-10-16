Hollywood-Star Sandra Hüller erhält wichtigen Filmpreis

Braunschweig (dpa) –

Hollywood-Schauspielerin Sandra Hüller wird beim diesjährigen Braunschweig International Film Festival (BIFF) mit dem Schauspielpreis «Die Europa» ausgezeichnet. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis gilt als die höchste Ehrung des Festivals, wie die Veranstalter mitteilten. Hüller habe sich mit ihrem «Facettenreichtum zurecht einen Namen im internationalen Kino gemacht», sagte Thorsten Rinke, Vorsitzender des Filmfest-Vereins.

Die 47-Jährige stammt aus Thüringen und ist international bekannt durch ihre Rollen in den vielfach ausgezeichneten Dramen «Anatomie eines Falls» und «The Zone of Interest». Für «Anatomie eines Falls» wurde Hüller im vergangenen Jahr für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Hollywood-Schauspielerin lädt in Braunschweig zu Gespräch ein

Die Hollywood-Schauspielerin wirkte bereits in zahlreichen Film- und Serienproduktionen mit. Sie wurde dafür vielfach mit Filmpreisen auszeichnet. Festivalbesucher können Hüller während der Festivalwoche persönlich erleben: Am 15. November lädt sie zu einem Gespräch in Braunschweig ein.

Das 39. Braunschweig International Film Festival läuft vom 10. bis 16. November und zeigt rund 200 Filme, darunter vier Weltpremieren. Eröffnet wird es mit einer Live-Aufführung des Klassikers «Psycho» von Alfred Hitchcock mit dem Staatsorchester Braunschweig. Das Festival vergibt Preisgelder im Gesamtwert von 65.500 Euro.