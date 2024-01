Holdinggesellschaft von Milliardär Kühne mit neuem Chef

Schindellegi (dpa) –

Die Holdinggesellschaft des Logistikmilliardärs Klaus-Michael Kühne bekommt einen neuen Chef. Dominik de Daniel werde zum 1. April als CEO die operative Führung übernehmen, teilte die Kühne Holding am Montag mit, die im Schweizer Kanton Schwyz ihren Sitz hat. Der 48-Jährige kommt vom Warenprüfkonzern SGS und folgt auf Karl Gernandt. Dieser führt seit 16 Jahren die Gesellschaft. Dazu gehören der Logistikkonzern Kühne + Nagel sowie Beteiligungen an der Reederei Hapag-Lloyd, der Lufthansa und am Chemikalienhändler Brenntag.

Gernandt bleibt laut Mitteilung Präsident des Verwaltungsrates. «Die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Kühne Holding AG wird auch weiterhin zu Karl Gernandts maßgeblichen Aufgaben gehören», hieß es in der Mitteilung.