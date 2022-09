«Hola Utopia!»: Graffiti an Fassaden in Hannover

Fassadenkünstler Nasca One (Armin E. Mendocilla) gestaltet die Fassade am Spielpark Tiefenriede. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Beim Festival «Hola Utopia!» verwandeln internationale Künstlerinnen und Künstler sechs Gebäude in Hannover in Kunstwerke. Passanten können den Graffiti- und Streetart-Akteuren bei der Arbeit zuschauen, es entstehen ganz legal meterhohe Bilder an Fassaden. «Trotz der Witterung werden die Kunstwerke in den verschiedenen Stadtteilen rechtzeitig fertig», sagte Organisator Artie Ilsemann am Freitag. Die Künstlerinnen und Künstler hätten auch bei Regen tapfer weitergemalt. Es ist die dritte Auflage des Festivals, das noch bis Sonntag dauert.

Die Kunstwerke sind manchmal so groß, dass die Akteure auf Baugerüsten oder einer Hubarbeitsbühne stehen müssen. Die Besitzer der Gebäude hatten zuvor ihre Erlaubnis gegeben. In einem offenen Workshop waren zuvor die Ideen entstanden, die die Profis an die Wände malten und sprühten.

Bereits seit einer Woche arbeitet Koen Harmsma vom Künstlerduo «Bier en Brood» aus Rotterdam an seinem Bild an einem Parkhaus in der Innenstadt. Für sein Werk benutzt er vor allem Spraydosen. Die Fläche sei 24 Meter hoch, sagte Ilsemann. Auch ein komplettes Jugendzentrum in der Landeshauptstadt werde bemalt. Einige der Künstler hätten ihr Bild bereits fertiggestellt, andere arbeiteten noch daran.