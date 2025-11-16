Hoher Schaden nach Dachstuhlbrand in Oldenburg in Holstein

Oldenburg in Holstein (dpa/lno) –

In Oldenburg in Holstein (im Kreis Ostholstein) ist der Dachstuhl eines Einfamilienhauses vollständig ausgebrannt, verletzt wurde dabei niemand. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand am Samstagabend ausgebrochen und verursachte eine massive Rauchentwicklung. Die Bevölkerung sei deshalb aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf rund 200.000 Euro geschätzt. Mehr als 80 Einsatzkräfte waren über Stunden im Einsatz. Das Gebäude ist unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.