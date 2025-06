Hoher Schaden bei Feuer in Wohn- und Geschäftshaus in Oyten

Beim Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Oyten ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Oyten (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus im Landkreis Verden ist ein hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Montag in Oyten niemand, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe rund 200.000 Euro.

Ein Passant hatte das Feuer in der Einliegerwohnung im Dachgeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen schließen, die Straße wurde gesperrt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, die Wohnung brannte jedoch komplett aus. Auch die Geschäftsräume einer Logistikfirma im Erdgeschoss sind laut Polizei nicht mehr nutzbar. Weitere Wohnungen des Gebäudes waren von dem Feuer nicht betroffen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.