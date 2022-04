Hoher Schaden bei Brand in denkmalgeschütztem Haus

Lübeck (dpa/lno) –

Bei dem Brand eines denkmalgeschützten Hauses in der Lübecker Innenstadt ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Als die Einsatzkräfte am späten Freitagabend eintrafen, brannte das erste Obergeschoss in voller Ausdehnung, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Die Flammen breiteten sich demnach bis in das Dachgeschoss aus. Die Feuerwehr habe den Brand in wenigen Stunden gelöscht.

Das Haus sei unbewohnbar. Die zwei Bewohner seien anderweitig untergekommen. Auch ein angrenzendes Haus soll durch das Feuer beschädigt worden sein. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache blieb zunächst unklar.