Hoher Sachschaden nach möglichem illegalen Straßenrennen

Neumünster (dpa/lno) –

Nach einem Unfall in Neumünster ermittelt die Polizei wegen eines möglichen illegalen Straßenrennens. Bei dem Unfall am Dienstag vergangener Woche hat der Wagen eines 24-Jährigen bei hohem Tempo das Auto eines Gleichaltrigen berührt und sich danach überschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Limousine landete auf dem Dach. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen betrug insgesamt 95.000 Euro. Die beiden Fahrer erlitten keine größeren Verletzungen. Die Polizei schloss ein verbotenes Straßenrennen nicht aus und verwies auf die stark überhöhte Geschwindigkeit der Autos.

Die Polizei Neumünster sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Sie bittet etwa um Hinweise, ob die beiden Fahrzeuge bereits vor dem Unfall durch ihre Fahrweise aufgefallen sind.