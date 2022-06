Hoher Sachschaden: Brennende Doppelhaushälfte

Neu Wulmstorf (dpa/lni) –

Ein Feuer hat eine Doppelhaushälfte in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) stark beschädigt. Die drei Bewohner retteten sich in der Nacht zu Donnerstag selbstständig ins Freie, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein 38-jähriger Mann habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und sei am Einsatzort behandelt worden. Die Haushälfte sei vorerst nicht mehr zu bewohnen. Etwa 90 Kräfte der Feuerwehr waren über mehrere Stunden im Einsatz. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro.