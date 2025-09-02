Hoher Sachschaden bei Brand in Spänebunker

Ein Spänebunker in Lengede ist in Brand geraten, die Ursache ist unklar, der Schaden hoch. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Lengede (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Spänebunker in Lengede im Landkreis Peine ist nach Polizeiangaben ein hoher Sachschaden entstanden. Dieser könne aber noch nicht beziffert werden, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Am frühen Morgen wurde Alarm wegen starker Rauchentwicklung in dem Industriegebiet im Ortsteil Broistedt ausgelöst. Das Feuer wurde gelöscht, Nachlöscharbeiten wegen etwaiger Glutnester waren nach den Worten des Sprechers zunächst noch im Gange. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.