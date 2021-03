Hoher Inzidenzwert: Termin für Öffnung von Hagenbeck unklar

Ein Organ-Utan Weibchen sitzt in ihrem Gehege im Hamburger Tierpark Hagenbeck. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Nachdem die Corona-Inzidenz in Hamburg am Mittwoch über die 100er-Grenze gestiegen ist, hat der Tierpark Hagenbeck einen Pressetermin zur Wiedereröffnung abgesagt. Der Termin hätte am Donnerstag die Vorbereitungen auf das geplante Öffnen der Türen am 26. März zeigen sollen. Die Kulturbehörde habe jedoch mitgeteilt, dass sie angesichts der steigenden Fallzahlen in Hamburg davon ausgehe, dass Hagenbeck ab der kommenden Woche nicht für Besucher öffnen könne, hieß es am Mittwoch von Seiten des Tierparks.

Am Dienstag hatte der Senat angekündigt bei einem Überschreiten einer Inzidenz von 100 an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen die «Notbremse» zu ziehen.

