Hoher Besuch im Trainingslager des Hamburger SV

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat am Donnerstag die ersten Einheiten im Trainingslager im spanischen Sotogrande absolviert. Am Vormittag hatten die Hanseaten hohen Besuch: Marcus Sorg, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, und U21-Coach Antonio di Salvo schauten auf der Anlage in Andalusien vorbei und nutzten die Gelegenheit zu Gesprächen mit Sportvorstand Jonas Boldt und Chefscout Claus Costa. Das teilte der Club auf seiner Webseite mit.

Trainer Tim Walter ließ das Team in verschiedenen Spielformen Pressing-Situationen üben. Die angeschlagenen HSV-Profis Jonas David, Laszlo Benes (beide Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Anssi Suhonen (Sehnenverletzung im Oberschenkel) arbeiteten nur individuell ihr Reha-Programm ab.

Den ersten Test bestreiten die Hamburger am Freitag gegen den Bundesliga-Zweiten SC Freiburg. Die Partie wurde von 15.30 auf 12.30 Uhr vorverlegt und wird live auf dem Sender des Clubs sowie auf dem YouTube-Kanal des Clubs übertragen. Gespielt wird in vier Abschnitten zu je 35 Minuten.