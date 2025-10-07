Hohe Kosten: Linke kritisiert Hamburgs Silvesterpläne

Ortswechsel: Die ZDF-Silvestershow findet in diesem Jahr nicht in Berlin, sondern in Hamburg statt. (Archivbild) Christoph Soeder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Für Berlin war sie zu teuer, nun soll sie in Hamburg stattfinden: Die geplante ZDF-Silvestershow in der Hansestadt sorgt für Kritik in der Hamburger Bürgerschaft. «Die Linke wird in der Bürgerschaft beantragen, die Verhandlungen abzubrechen und die Silvesterparty nicht in der HafenCity stattfinden zu lassen», sagte Heike Sudmann, Linken-Fraktionsvorsitzende, laut Mitteilung.

Die Jahreswechselshow hatte zuletzt immer am Brandenburger Tor stattgefunden, im Juli entschied sich der Berliner Senat aber aus finanziellen Gründen für das Aus der Silvesterveranstaltung. «Es ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Steuerzahler, solche Veranstaltungen mitzufinanzieren», sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner damals der Deutschen Presse-Agentur.

Die genaue finanzielle Unterstützung, die zuletzt vom Land Berlin für die Silvester-Show floss, ist unklar. Medienberichten zufolge flossen zuletzt zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro in die Show am Brandenburger Tor.

Kritik an Finanzierung

Dass in Hamburg die Finanzierung jedoch möglich gemacht werde, kritisiert die Linksfraktion. Auf eine Anfrage zur möglichen Finanzierung der Silvesterparty durch Steuergelder antwortete der Senat, dass einem finanziellen Engagement die entsprechende Gegenleistung zum Nutzen Hamburgs gegenüberstehen müsse.

Das ZDF gab im September bekannt, dass die Silvester-Sendung in diesem Jahr erstmals aus Hamburg übertragen werde. Moderiert wird die Veranstaltung von Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Die Show wird am 31. Dezember ab 20.15 Uhr live übertragen.