Hohe Impfbereitschaft bei Mitarbeitern im Strafvollzug

Neumünster (dpa/lno) – Rund 1500 Anwohner müssen heute morgen bis 8.00 Uhr wegen einer Bombenentschärfung in Neumünster vorübergehend ihre Häuser verlassen. Am Vormittag wollen Experten des Kampfmittelräumdienstes am Flugplatz... Mehr lesen