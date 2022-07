Sonne satt und Hitze pur: Mittwoch wird noch heißer

Ein Mann trinkt an einem öffentlichen Wasserspender an der Außen Alster Wasser. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Sonnenhüte, schattige Plätzchen, Schorle und superkalte Eisbomben: Am Dienstag ist die drückende Hitze mit Temperaturen von etwa 30 Grad Celsius auch in Hamburg angekommen. Kühlenden Wind oder kurze Sonnenpausen durch Wolken gab es am Dienstag kaum, denn der Wind wehte nur schwach und der Himmel blieb strahlend blau. Grund für die Sommerhitze ist ein Hochdruckgebiet über Ostmitteleuropa, das heiße und trockene Luftmassen in den Norden lenkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Gleichzeitig sind die Temperaturen noch immer lediglich ein Vorgeschmack, denn am Mittwoch soll es mit bis zu 38 Grad Celsius am Nachmittag noch einmal heißer werden. Erst in der Nacht zum Donnerstag kann es kräftige Schauer geben.

Am Dienstag hatten bereits viele Menschen Abkühlung in den schattigen Parks, an der Alster und an der Elbe oder an der Eisdiele gesucht. Die Strände waren entsprechend voll, jedoch nicht überfüllt. Auf der Außenalster waren am Vormittag unter anderem viele Segelboote unterwegs.

Bereits am Montagabend hatte der Mitternachtsbus auch die Obdachlosen mit Wasser versorgt. Am Mittwoch wollte auch der Kältebus erneut mit Wasser, Fruchtriegeln und Sonnenmilch als Hitzebus auf Tour durch die Stadt gehen.

Im Tierpark Hagenbeck haben einige Vierbeiner wieder kühlende Erfrischungen von ihren Pflegern bekommen. So durften sich beispielsweise die Kamtschatkabären über mit Geflügel, Gemüse und Obst gefüllte Eisbomben freuen.

Mit der zunehmenden Hitze und aufgrund der trockenen Böden, Felder und Wälder steigt zudem in Hamburg die Gefahr von Bränden in Wald und Flur. Noch liegen der Graslandfeuerindex und der Waldbrandgefahrenindex bei Stufe vier von fünf. Am Mittwoch soll bei beiden Indizes die höchste Stufe erreicht werden. «Wir empfehlen deshalb weiterhin, keine offenen Feuer zu entfachen und keine noch brennenden Zigaretten in die Gegend zu werfen», sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur dpa. Zudem riet der Experte, das beobachtete Rauchentwicklungen sofort über die Telefonnummer 112 gemeldet werden sollten.

Bis zum frühen Dienstagmittag war die Hamburger Feuerwehr zunächst noch nicht wegen hitze- und trockenheitsbedingter Brände alarmiert worden. Auch in Autos eingesperrte Kinder oder Tiere mussten bislang noch nicht befreit werden. Bei den Temperaturen können Autos innerhalb von Minuten zur Todesfalle werden. Dennoch ging die Feuerwehr von vielen Hitze-Rettungsfahren aus. «Wir erwarten einige Einsätze», sagte ein Sprecher dazu.

Die heißen Temperaturen hatten auch Auswirkungen auf die European Open in Hamburg. So hat beispielsweise Tennisspielerin Andrea Petkovic ihr Achtelfinale bereits am Dienstag spielen dürfen. «Es soll dann so richtig heiß werden, insofern ist das vielleicht ganz okay», sagte die 34-Jährige augenzwinkernd über ihren frühen zweiten Auftritt bei den European Open in Hamburg binnen zwei Tagen.

Auch für Arbeiter auf Baustellen war die Hitze in Hamburg schweißtreibend. Hitzefrei gebe es dennoch in aller Regel nicht, sagte Michael Seitz, Hauptgeschäftsführer der Bau-Innung Hamburg der dpa. Die meisten Bauarbeiter wollen das aber auch nicht, weil sie nach Stunden bezahlt werden, wie Seitz weiter sagte.

Deshalb gelte vor allem: leichte, langärmelige Kleidung, Helm mit Nackenschutz, Sonnenbrille und Sonnencreme. «Denn weißer Hautkrebs ist mittlerweile als Berufskrankheit anerkannt.» Viele Unternehmen würden ihren Mitarbeitern bei den Temperaturen auch Wasser und kühle Getränke auf der Baustelle zur Verfügung stellen, die Arbeitszeiten in den früheren Morgen verlagern und besonders extreme Arbeiten wie das Asphaltieren von Straßen auf kühlere Tage verschieben. Und oft helfe zudem auch schon ein einfacher Sonnenschirm.