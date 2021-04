Hohe Corona-Zahlen im Kreis Stormarn: Corona-Notbremse

Teströhrchen für den Covid-19 Test liegen auf einem Tisch an einer Corona-Teststelle. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bad Oldesloe (dpa/lno) – Wegen gestiegener Inzidenzzahlen greift im Kreis Stormarn von Sonnabend an die Corona-Notbremse. Dann gilt dort zwischen 22.00 und 5.00 Uhr eine Ausgangsbeschränkung, teilte der Kreis auf seiner Internetseite mit. Die Außengastronomie muss wieder schließen und private Kontakte sind nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts und einer weiteren Person erlaubt. Wie es mit Schulen und Kitas weitergehe, werde im Lauf des Tages entschieden, sagte ein Kreissprecher am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis nördlich von Hamburg lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitag bei 103,2. Der Wert gibt die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.

