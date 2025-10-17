Hoffenheim-Coach Ilzer: «Wir brauchen jetzt Ergebnisse»

Sinsheim (dpa) –

Trainer Christian Ilzer setzt nach drei sieglosen Spielen der TSG Hoffenheim auf eine Trendwende beim FC St. Pauli. «Ich erwarte wieder ein sehr enges Spiel, so ein 50/50-Spiel. Ziel muss es sein, solche Spiele dann auch mal für uns zu entscheiden», sagte der TSG-Coach.

Ilzer spielte damit auf das 0:1 vor der Länderspielpause gegen Aufsteiger 1. FC Köln an. «Die Niederlage hat uns alle sehr geärgert», sagte Ilzer, der aber von deutlichen Fortschritten in der Trainingsarbeit während der Länderspielpause berichtete. «Wir brauchen jetzt Ergebnisse», forderte der Österreicher.

Gleichwohl hält Ilzer große Stücke auf den kommenden Gegner am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). «Das ist eine sehr gut zusammengestellte Mannschaft. Der Trainer verfolgt eine ganz klare Idee», sagte Ilzer und befand: «Die werden überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben.» Vor dem siebten Spieltag liegen beide Teams mit jeweils sieben Zählern gleichauf im Tabellen-Mittelfeld.