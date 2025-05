Hoffen auf Hamburger Derby: Pauli-Präsident gratuliert HSV

St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich wünscht sich in der kommenden Saison Stadtderbys gegen den HSV in der Bundesliga. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Auch beim FC St. Pauli freut man sich über die Bundesliga-Rückkehr des Stadtrivalen Hamburger SV. «Wir wissen, dass diese Liga hart ist. Und wir wissen auch, dass wir alles zusammennehmen müssen, um diese Liga erfolgreich abzuschließen und uns dann auf ein Hamburger Derby freuen zu können. Herzlichen Glückwunsch an den HSV!», sagte Präsident Oke Göttlich am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.

Den Hamburger Fußball-Fans sei es «total wichtig», zwei Erstliga-Clubs in der Stadt zu haben, sagte Göttlich. «Und obwohl wir eine Rivalität in der Stadt haben, verstehen wir uns auf der Ebene der Funktionäre anständig. Dieses Miteinander ist wichtig», betonte der St.-Pauli-Präsident und verband das mit einer politischen Botschaft: «Insgesamt wünschen wir uns vielleicht sogar in der gesamten Republik eher Hamburger politische Verhältnisse als andere.»

Der FC St. Pauli stieg bereits im vergangenen Jahr in die Bundesliga auf. Aus den beiden letzten Spielen bei Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) und gegen VfL Bochum am letzten Spieltag benötigt der Tabellen-14. noch einen Punkt, um den Klassenerhalt zu sichern.