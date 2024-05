Hoenigs Ehefrau zur «Bild»: Er erwacht aus Koma und spricht

Berlin (dpa) –

Der schwer kranke Schauspieler Heinz Hoenig hat seiner Ehefrau zufolge während des Erwachens aus dem künstlichen Koma auf sie reagiert und erste Worte gesprochen. «Ich stand heute früh an seinem Bett und habe mit ihm gesprochen», sagte Annika Kärsten-Hoenig am Montag der «Bild» über den 72-Jährigen. «Er nickt und hat die Augen auf. Ich habe zu ihm gesagt: «Es tut mir leid, Heinz, dass ich so furchtbar aussehe.» Da hat er gelacht und mich angestrahlt und langsam gesagt: «Du bist für mich die schönste Frau auf der ganzen Welt.»»

Dem Online-Bericht zufolge hat eine bakterielle Entzündung einen Stent im Herz des Schauspielers beschädigt. Zudem habe er ein Loch in der Speiseröhre. Schon am Wochenende hatte Kärsten-Hoenig der «Bild» gesagt, die komplette Aorta müsse ausgewechselt werden.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg «Das Boot» mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren («Der große Bellheim», «Der Schattenmann», «Der König von St. Pauli»). Zuletzt hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht. Auf eine dpa-Anfrage zu Hoenigs Gesundheitszustand hatte das Management am Montag nicht geantwortet. Bereits zuvor war um Ruhe und Privatsphäre gebeten worden.