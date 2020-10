Hölzerne «Seute Deern»: Nachbau aus Stahl?

Melf Grantz (SPD), Oberbürgermeister von Bremerhaven. Foto: picture alliance / dpa/Archiv

Bremerhaven (dpa/lni) – Wie soll es weitergehen mit dem Nachbau der havarierten hölzernen «Seute Deern»? Die Stadt Bremerhaven hatte ein Gutachten über verschiedene Möglichkeiten eines Nachbaus der Dreimastbark des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Auftrag gegeben. Das Ergebnis der Variantenstudie stellt Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) heute (11.30 Uhr) vor. Er will dabei auch die nächsten Schritte erläutern.

Der Bund hat 46 Millionen Euro für einen Nachbau in Aussicht gestellt. Das Geld soll aber auch für die Sanierung anderer Museumsschiffe genutzt werden. Bereits am Mittwoch hatte Senatorin Claudia Schilling (SPD) die sechs möglichen Varianten aus der Studie im Wissenschaftsausschuss der Bremischen Bürgerschaft vorgestellt.

In der Vorlage heißt es, dass nach Rücksprache mit dem Bund aus Kostengründen die einzige in Frage kommende Variante der Nachfolgebau als festliegendes, nicht segelbares Museumsschiff in Stahlbauweise sei. Die Kosten dafür lägen bei 34,3 Millionen Euro. Weitere zehn Millionen wurden zur Restaurierung der Museumsflotte veranschlagt.

