Höhere Wirtschaftsleistung in Niedersachsen und Bremen

Die Wirtschaft in Bremen hat im bundesweiten Vergleich besonders zugelegt – vor allem im verarbeitenden Gewerbe. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Wirtschaftsleistung im Nordwesten ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen und stärker gewachsen als bundesweit. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in Bremen im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 1,4 Prozent zu, wie die Landesämter für Statistik mitteilten. Niedersachsen verzeichnete demnach ein Wachstum von 0,7 Prozent.

Bremen bundesweit an der Spitze

Damit liegen beide Länder über dem bundesweiten Durchschnitt: In Deutschland stieg das Bruttoinlandsprodukt 2025 im Vergleich zum Vorjahr real um 0,2 Prozent.

Bremen ist den Angaben nach sogar bundesweit Spitzenreiter, nur in Mecklenburg-Vorpommern legte die Wirtschaftsleistung noch genauso stark zu. Im kleinsten Bundesland ist die positive Entwicklung insbesondere auf das produzierende Gewerbe zurückzuführen.

Niedersachsen konnte im Dienstleistungsbereich zulegen. Die Wirtschaftsleistung in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Fischerei ging dort dagegen zurück.