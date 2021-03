Höhenretter holen Patienten von 60-Meter-Windrad

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Geestland (dpa/lni) – Hoch oben auf einer Windkraftanlage hat ein 60 Jahre alter Mann in Geestland bei Cuxhaven einen medizinischen Notfall erlitten. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte der Mann den Wartungsbereich am Montag nicht mehr eigenständig verlassen. Für eine Rettung im Inneren der Anlage war der Treppenraum allerdings zu eng. Nach der ersten Versorgung durch einen Notarzt holten deshalb Höhenretter den Patienten zurück auf den Boden – aus rund 60 Metern Höhe an der Außenwand entlang. Nach Angaben der Feuerwehr war das «der schnellste und sicherste Weg» für den Patienten. Zur Frage, was genau dem Mann zugestoßen war, äußerte sich die Feuerwehr nicht.

