Hamburg (dpa/lno) –

Etwa zwei Jahre stand der Schriftzug «Alle Bullen sind Schweine» groß an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses in der Nähe des Schlump-U-Bahnhofs. Am Freitag entfernten Höhenkletterer das Graffiti an dem Haus in der Schäferkampsallee. Der Schriftzug, den Unbekannte in großen Lettern an die Fassade gesprüht hatten, konnte auf der mehrspurigen Straße täglich von Tausenden Autofahrern gesehen werden.