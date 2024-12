Höhenflug der Towers endet gegen Ludwigsburg

Hamburg (dpa/lno) –

Der kleine Höhenflug der Veolia Towers Hamburg hat ein jähes Ende gefunden. Nach zwei Siegen in der Basketball-Bundesliga musste sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky den MHP Riesen Ludwigsburg im letzten Spiel vor Weihnachten mit 66:73 (29:35) geschlagen geben. Bester Werfer vor 3400 Zuschauern in der ausverkauften Inselpark Arena war Brae Ivey, der 20 Punkte erzielte.

Die Towers wirkten in den ersten Minuten allerdings nicht so konzentriert wie bei ihrem erfolgreichen Auftritt unter der Woche im Eurocup gegen Jerusalem und leisteten sich einige Ungenauigkeiten in der Offensive. Ludwigsburg nutzte das, profitierte im zweiten Abschnitt dann auch von vielen Fouls der Hanseaten und lag kurz vor der Pause mit neun Punkten vorn.

Zwar kamen die Hamburger dann besser aus den Kabinen und starteten mit einem 8:0-Lauf in die zweite Halbzeit, doch im Schlussabschnitt zog Ludwigsburg wieder klar davon. Zwei Minuten vor dem Ende betrug der Rückstand der Towers schließlich zehn Punkte. Damit war die Partie entschieden und die sechste Niederlage der Hamburger im zehnten Spiel kurz darauf perfekt.