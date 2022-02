Höhe unterschätzt: Lkw bleibt an Brücke hängen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Osnabrück (dpa/lni) – Ein Lastwagenfahrer hat in Osnabrück die Höhe seines Gefährts unterschätzt und ist unter einer Eisenbahnbrücke hängengeblieben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 35-Jährige bei dem Unfall am Vortag leicht verletzt. Der Lastwagen hatte einen Kran aufmontiert, der unter der Brücke abgerissen wurde. Ein Statiker musste den Schaden an der Brücke begutachten und kam auf eine hohe fünfstellige Summe. Der Verkehr auf der wichtigen Durchgangsstraße nahe des Osnabrücker Fußballstadions war nachmittags für fast drei Stunden gesperrt, es kam zu erheblichen Staus.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-62813/2

Mitteilung