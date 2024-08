Höchste Zahl an Betriebsgründungen in Hamburg seit 2008

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg sind im ersten Halbjahr dieses Jahres so viele Betriebe neu gegründet worden wie seit 2008 nicht. In diesem Zeitraum seien 2.912 Betriebe an den Start gegangen, teilte das Statistikamt Nord mit. Das sind gut zwei Pro­zent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Zugleich ist die Zahl der Betriebsaufgaben im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2023 um 15 Prozent gestiegen. 1.467 Stilllegungen habe es gegeben. Damit wurden 1.445 Betriebe mehr gegründet als aufgegeben.

Je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner gab es in Hamburg 1,5 Betriebsgründungen. Die Betriebsgründungsquoten lagen dabei zwischen 0,8 in den Bezirken Harburg, Wandsbek und Ber­gedorf und 3,6 in Hamburg-Mitte.