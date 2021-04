Hockey-Viertelfinals: Hamburger Clubs fordern Titelfavoriten

Hamburg (dpa/lno) – Im Kampf um den Einzug in die Endrunde der deutschen Feldhockey-Meisterschaft müssen sich am Samstag gleich drei Hamburger Teams mit Titelfavoriten messen. Bei den Herren empfängt der Polo Club im ersten Viertelfinalspiel (13.00 Uhr) Im Modus «best of three» am Samstag Meister Uhlenhorst Mülheim. Der Club an der Alster erwartet zur selben Zeit das Hauptrunden-Topteam von Rot-Weiss Köln. Die HTHC-Damen treffen um 12.00 Uhr auf den Düsseldorfer HC. Die jeweils zweiten und eventuell dritten Spiele werden am kommenden Wochenende dann in Mülheim, Köln und Düsseldorf ausgetragen.

«Wir sind klarer Außenseiter, aber auch nicht chancenlos», sagte Alster-Coach Sebastian Biederlack, der über die Kölner urteilte: «Sie sind offensiv ein sehr starkes Team.» Das trifft auch auf Polo-Gegner Mülheim zu, der mit 105 Toren in 27 Partien die angriffsstärkste Mannschaft in dieser Saison stellt. Beide Clubs standen sich am 7. September 2019 zum Auftakt dieser Meisterschaft gegenüber, die aufgrund der coronabedingten Unterbrechungen erst mit der Endrunde in Mannheim am 8./9. Mai zu Ende geht. Damals gewann Polo mit 3:2.

Diese Endrunde wollen auch die Damen des Harvestehuder THC zum ersten Mal seit deren Einführung erreichen. «Düsseldorf ist Favorit, aber wir sind gut vorbereitet. Wir haben eine Außenseiterchance und wir wollen ein unangenehmer Gegner sein», sagte Trainer Christian Blunck.

